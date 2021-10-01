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При поддержке ЕС созданы группы для создания доверия между Азербайджаном и Арменией

При поддержке ЕС созданы группы для создания доверия между Азербайджаном и Арменией В Грузии проведен семинар на тему создания доверия между гражданскими обществами Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
1 октября 2021 г. 17:05
При поддержке ЕС созданы группы для создания доверия между Азербайджаном и Арменией
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В Грузии проведен семинар на тему создания доверия между гражданскими обществами Азербайджана и Армении.

Как передает грузинское бюро Report, в обсуждениях, состоявшихся при содействии Евросоюза, приняли участие азербайджанские и армянские ученые, политические эксперты и представители аналитических центров.

Были обсуждены текущие азербайджано-армянские отношения, вопросы, связанные с конфликтом и восстановлением мира после 44-дневной войны, а также перспективы воцарения мира на Южном Кавказе. На семинаре положительно оценили различные мирные инициативы, была выражена готовность к участию в мирных процессах.

На обсуждениях было уточнено несколько практических идей по усилению доверия, достигнуто соглашение о продолжении работы над ними. В этих целях созданы рабочая группа и три контактные группы.

Семинар был организован LINKS Europe. В нем участвовали представители офиса спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.

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Версия на английском языке Groups established to build trust between Azerbaijan and Armenia with support of EU
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin dəstəyi ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında etimadın qurulması üçün qruplar yaradılıb

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