При поддержке ЕС созданы группы для создания доверия между Азербайджаном и Арменией

В Грузии проведен семинар на тему создания доверия между гражданскими обществами Азербайджана и Армении.
Как передает грузинское бюро Report, в обсуждениях, состоявшихся при содействии Евросоюза, приняли участие азербайджанские и армянские ученые, политические эксперты и представители аналитических центров.
Были обсуждены текущие азербайджано-армянские отношения, вопросы, связанные с конфликтом и восстановлением мира после 44-дневной войны, а также перспективы воцарения мира на Южном Кавказе. На семинаре положительно оценили различные мирные инициативы, была выражена готовность к участию в мирных процессах.
На обсуждениях было уточнено несколько практических идей по усилению доверия, достигнуто соглашение о продолжении работы над ними. В этих целях созданы рабочая группа и три контактные группы.
Семинар был организован LINKS Europe. В нем участвовали представители офиса спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии.