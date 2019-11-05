Глава МИД: Страна не может называться демократической, если оккупирует 20% территорий другой

"Отрадным шагом является то, что Европейский союз пересмотрел свою Политику соседства, отказавшись от одинакового подхода ко всем. ЕС попытался добавить концепцию дифференциации и индивидуального партнерства, которая должна основываться на потребностях и чаяниях стран. Это должен быть выбор самих стран, а не ЕС. Теперь, чтобы реализовать свою собственную дифференцированную повестку дня с Европейским Союзом Азербайджан ожидает, что ЕС будет следовать нескольким путям дифференциации. Так мы видим будущий процесс Восточного Партнерства".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на министериале на тему "Новый политический взгляд для Восточного партнерства (ВП)" в Стокгольме.

"У каждого партнера могут быть разные стратегии развития и видения, на которые влияют его ресурсы для экономического роста, геостратегическое расположение и региональные проблемы. Например, Азербайджан является крупнейшим инвестором в ЕС среди партнеров по ВП, но наша страна никогда не претендовала на статус "лидера" в Восточном партнерстве.

Универсальные ценности, которыми мы дорожим, обязательно останутся в нашей повестке дня. Страна не может называть себя демократической, когда она оккупирует 20% территорий другой страны, и в связи с этой оккупацией более 1 миллиона человек становятся беженцами и вынужденными переселенцами.

Структурированный диалог ВП является своевременным мероприятием. Но ЕС должен лучше прислушиваться к странам-партнерам, если хочет, чтобы процесс ВП был привлекательным и жизнеспособным. Сотрудничество в области безопасности, вероятно, станет важным аспектом нашего взаимного диалога с ЕС. Азербайджан является воротами Европы в регион Каспийского моря и Центральной Азии для выявления и наращивания усилий по решению проблем безопасности, возникающих в результате гибридных угроз, таких как кибербезопасность, безопасность энергетической инфраструктуры, а также предотвращение и противодействие радикализации, неразрешенным конфликтам, насильственному экстремизму и терроризму" - сказал Э.Мамедъяров.