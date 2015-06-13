Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 13 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Спортивной федерации исламской солидарности, министра молодежи и спорта Королевства Саудовская Аравия, президента Национального олимпийского комитета принца Абдаллу бин Мосаада бин Абдель Азиза Аль Сауда, находящегося в нашей стране для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

Как отмечает Report, принц Абдалла бин Мосаад бин Абдель Азиз Аль Сауд передал главе нашего государства приветствия короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда. Он поздравил президента Ильхама Алиева с организацией церемонии открытия первых Европейских игр на высоком уровне. Абдалла бин Мосаад бин Абдель Азиз Аль Сауд отметил успешное развитие сотрудничества между нашими странами в двустороннем формате и в рамках международных организаций, подчеркнул, что Саудовская Аравия придает большое значение дальнейшему расширению связей с Азербайджаном.

Коснувшись церемонии открытия первых Европейских игр "Баку-2015", глава государства подчеркнул, что продемонстрированные на церемонии композиции отражают историю Азербайджана, его культуру и современность. Президент Ильхам Алиев сказал, что для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами имеются хорошие возможности.

Глава государства выразил признательность за приветствия короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда, просил передать королю Саудовской Аравии его приветствия.