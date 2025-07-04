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Президенты Таджикистана и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество на полях саммита ОЭС в Ханкенди

Президенты Таджикистана и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество на полях саммита ОЭС в Ханкенди Президенты Таджикистана и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество на полях саммита ОЭС в Ханкенди
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 13:36
Президенты Таджикистана и Ирана обсудили двустороннее сотрудничество на полях саммита ОЭС в Ханкенди

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкияном в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые проходит в Ханкенди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс службу президента Таджикистана.

Согласно информации, на встрече были обсуждены текущие вопросы двустороннего сотрудничества, а также повестка дня саммита ОЭС.

Эмомали Рахмон выразил приверженность Таджикистана к дальнейшему укреплению и расширению многосторонних связей с Исламской Республикой. Также состоялся диалог по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как хороший пример сотрудничества между Таджикистаном и Ираном была отмечена деятельность гидроэлектростанции Сангтудa-2 и эффективное решение связанных с ней вопросов.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan və İran prezidentləri Xankəndidə ECO sammiti çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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