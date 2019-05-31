Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября

Очередное заседание совета глав стран Содружества независимых государств (СНГ) пройдет 11 октября в столице Туркменистана в Ашхабаде. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Сейчас уже идет подготовка к этому важному для стран СНГ заседанию, 11 октября в городе Ашхабад соберутся президенты стран содружества, где планируют принять ряд важных решений, способствующих дальнейшему укреплению Содружества Независимых Государств", - сказал C. Лебедев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.