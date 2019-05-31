Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября

Очередное заседание совета глав стран Содружества независимых государств (СНГ) пройдет 11 октября в столице Туркменистана в Ашхабаде. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев."Сейчас уже идет подготовка к этому важному для стран СНГ заседанию, 11 октября в городе Ашхабад соберутся президенты стран содружества, где планируют принять ряд важных решений, способствующих дальнейшему укреплению Содружества Независимых Государств", - сказал C. Лебедев на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.
Президенты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октябряПрезиденты стран СНГ соберутся в Ашхабаде 11 октября
https://report.az/storage/news/ac1f93446a58c1876df4c8813caf40f8/1d0ef36b-ecd9-4369-af1a-42004dc3fc1b_292.jpg
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