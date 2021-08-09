Президенты стран ЦА подпишут договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве

Лидеры Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана поручили министрам иностранных дел подготовить к подписанию на следующей Консультативной встрече глав государств центральноазиатского региона Договор о дружбе, добрососедстве и сотр

Лидеры Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана поручили министрам иностранных дел подготовить к подписанию на следующей Консультативной встрече глав государств центральноазиатского региона Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Как передает Report, также на внешнеполитические ведомства возложена задача подготовить предложения по срокам и месту проведения четвертой Консультативной встречи и разработать актуальные вопросы ее повестки.

Эти положения закреплены в отдельных пунктах Совместного заявления по итогам консультативной встречи глав государств региона, состоявшейся в Авазе.