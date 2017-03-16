Президенты ряда стран обсудили международные отношения и безопасность в Баку

© Report.az

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президенты Латвии, Македонии, Албании, Черногории и Грузии обсудили на V Бакинском Глобальном форуме вызовы в современных международных отношениях и угрозы мировой и региональной безопасности, сообщает Report.

На форуме, который проходит при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организации Международного центра Низами Гянджеви на тему "Будущее международных отношений: сила и интересы", принимают участие около 300 делегатов из 53 стран.

В рамках Бакинского Глобального форума выступили президенты Латвии Раймонд Вейонис, Черногории Филип Вуянович, президент Албании Буяр Нишани, глава Македонии Георге Иванов и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а также принц Саудовской Аравии, бывший глава разведывательной службы страны, председатель Центра исламских исследований имени короля Фейсала Турки аль-Фейсал.

Были обсуждены текущие мировые угрозы, в частности, ситуация на Ближнем Востоке, в Европе, угроза терроризма и вопросы региональной и мировой безопасности.

Форум продолжит работу в рамках 7 панелей.

Фото: Фири Салим