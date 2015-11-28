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    Президенты Беларуси и Азербайджана провели встречу в расширенном составе

    Александр Лукашенко предложил сотрудничество в различных областях

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев на встрече в узком составе договорились о развитии сотрудничества от военно-промышленного комплекса до нефтехимии.

    Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил сегодня белорусский лидер, открывая встречу в расширенном формате.

    Александр Лукашенко отметил, что очень ценит дружеские, братские отношения двух стран. "И только президент Азербайджана знает, сколько нам надо было времени и труда, чтобы выстроить эти отношения. И потерять мы их не можем", - сказал президент Беларуси.

    Кроме того, что А.Лукашенко предложил президенту Азербайджана с учетом кризисных явлений в мировой экономике акцентировать внимание на новых идеях и направлениях взаимовыгодного сотрудничества двух стран, президент Беларуси предложил также рассмотреть с участием деловых кругов Азербайджана кооперативные возможности в области нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства.

    По мнению белорусского лидера, особую актуальность в современном мире имеет сфера информационных технологий и защиты информации: "Азербайджан был и остается надежным другом и партнером Беларуси".

    Также, на встрече было заявлено, что Беларусь предлагает Азербайджану поставки автобусов и поездов и участие в совершенствовании транспортной инфраструктуры.

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