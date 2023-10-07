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Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор

Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор 7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 13:28
Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор

7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Владимир Путин выразил президенту Азербайджана признательность за внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian presidents talk over phone
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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