Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор

7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Владимир Путин выразил президенту Азербайджана признательность за внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, обсудили перспективы сотрудничества и вопросы, связанные с новыми контактами.