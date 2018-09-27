Президенты Азербайджана, России и Монголии наблюдают за смешанными командными соревнованиями на чемпионате мира по дзюдо

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Баку продолжается чемпионат мира по дзюдо. 27 сентября, в последний, восьмой день чемпионата, состоялись смешанные командные соревнования.

Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, Президент России Владимир Путин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер наблюдали за ходом смешанных командных соревнований на Национальной гимнастической арене.

Первым соперником сборной Азербайджана, начавшей борьбу с 1/8 финала, стала команда Австрии. Поединки, прошедшие в обстановке напряженной спортивной борьбы, завершились со счетом 5:1 в пользу азербайджанской команды. Уступив команде Японии в ¼ финала со счетом 2:4, наша сборная продолжила соревнования в утешительных встречах. Победив на этом этапе команду Нидерландов со счетом 4:2, сборная команда Азербайджана получила право на решающую встречу за бронзовые медали.

В составе команды 5 дзюдоисток и 6 дзюдоистов – Сакина Заирова, Ичинхорлу Мунхцедев (обе - 57 кг), Аида Бахышова , Гюнель Гасанли (обе - 70 кг), Ирина Киндзерска (+70 кг), Идаят Гейдаров, Рустам Оруджев (оба -73 кг), Мамедали Мехдиев, Турал Сафгулиев (оба -90 кг), Шахин Гахраманов и Ушанги Кокаури (оба +90 кг).

Российская команда, встретившаяся в ¼ финала со сборной Германии, одержала победу и вышла в полуфинал. Проигравшие на этом этапе французским спортсменам российские дзюдоисты будут бороться за третье место.

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После соревнований Президент Ильхам Алиев встретился с азербайджанскими спортсменами.