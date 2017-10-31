Президенты Азербайджана, России и Ирана обсудят в Тегеране вопросы борьбы с терроризмом

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президенты России, Азербайджана и Ирана на саммите в Тегеране 1 ноября обсудят координацию совместных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля в преддверие визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, где пройдут трехсторонние переговоры лидеров стран.

"В ходе обмена мнениями по актуальным международным и региональным проблемам отдельное внимание будет уделено вопросам координации совместных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью", - говорится в материалах.

Президенты также поговорят о перспективах развития культурно-гуманитарного сотрудничества, наращивания туристических и молодёжных обменов, углубления контактов в области спорта, расширения прямых связей между регионами трёх стран, отметили в Кремле.

"По итогам саммита предусматривается совместное заявление лидеров, в котором будут отражены основные направления дальнейшего взаимодействия трех стран", - резюмировали в Кремле.