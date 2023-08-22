Президенты Азербайджана и Узбекистана выступили с заявлениями для прессы 

22 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы, сообщает Report.
Президенты Азербайджана и Узбекистана выступили с заявлениями для прессыПрезиденты Азербайджана и Узбекистана выступили с заявлениями для прессы 22 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы, сообщает Report.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 19:59
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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Şavkat Mirziyoyev mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər