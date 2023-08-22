Президенты Азербайджана и Узбекистана выступили с заявлениями для прессы

Президенты Азербайджана и Узбекистана выступили с заявлениями для прессы

22 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы, сообщает Report.

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22 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы, сообщает Report. Подпишитесь на наш Telegram канал