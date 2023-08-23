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Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу

Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу 23 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шушу.
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 17:41
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу

23 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шушу.

Как сообщает Report, главы государств и их супруги посетили мечеть Саатлы, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре выставку "Гейдар Алиев и Карабах", а также памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше во время оккупации.

После ознакомления с Генеральным планом города Шуша президенты и их супруги побывали на роднике Натаван, в мечети Юхары Гёвхар Ага, доме-музее Бюльбюля, усадебном комплексе Мехмандаровых и на Джыдыр дюзю.

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Версия на английском языке Presidents of Azerbaijan and Uzbekistan and their wives visit Shusha
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Özbəkistan prezidentləri və xanımları Şuşaya səfər ediblər

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