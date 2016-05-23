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    Президенты Азербайджана и Украины обсудили подготовку визита Порошенко в Баку

    Главы государств договорились о проведении в ближайшее время Совместной межправительственной азербайджано-украинской комиссии

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Украины, встреча состоялась на полях Всемирного гуманитарного форума в Стамбуле.

    Во время встречи обсуждался вопрос подготовки визита президента Украины в Баку.

    Главы государств договорились о проведении в ближайшее время совместной межправительственной азербайджано-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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