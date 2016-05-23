Президенты Азербайджана и Украины обсудили подготовку визита Порошенко в Баку

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Украины, встреча состоялась на полях Всемирного гуманитарного форума в Стамбуле.

Во время встречи обсуждался вопрос подготовки визита президента Украины в Баку.

Главы государств договорились о проведении в ближайшее время совместной межправительственной азербайджано-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.