Президенты Азербайджана и Турции встретились тет-а-тет

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня после церемонии официальной встречи состоялась встреча тет-а-тет президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.

В то же время стороны выразили уверенность, что отношения между двумя странами будут укрепляться и впредь.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно двусторонних отношений и других вопросов, представляющих взаимный интерес.