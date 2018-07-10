Президенты Азербайджана и Турции встретились тет-а-тет

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня после церемонии официальной встречи состоялась встреча тет-а-тет президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах.
В то же время стороны выразили уверенность, что отношения между двумя странами будут укрепляться и впредь.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно двусторонних отношений и других вопросов, представляющих взаимный интерес.
News DepartmentАвтор новости
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