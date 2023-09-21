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Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор 20 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 11:39
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

20 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формирования в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении.

Главы государств подчеркнули, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом.

Президенты Азербайджана и Турции провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о будущих контактах и перспективах связей стратегического союзничества.

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Версия на английском языке Erdogan makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib, antiterror tədbirləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb

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