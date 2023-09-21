Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

20 сентября президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о завершении антитеррористических мероприятий локального характера, сложении незаконными вооруженными формирования в Карабахском регионе Азербайджана оружия и их разоружении.
Главы государств подчеркнули, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом.
Президенты Азербайджана и Турции провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о будущих контактах и перспективах связей стратегического союзничества.