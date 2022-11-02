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Президенты Азербайджана и Турции поговорили по телефону

Президенты Азербайджана и Турции поговорили по телефону 2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Внешняя политика
2 ноября 2022 г. 19:07
Президенты Азербайджана и Турции поговорили по телефону

2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора была обсуждена сочинская встреча лидеров Азербайджана, России и Армении и подписанное совместное заявление.

Президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю запуска серийного производства глобального технологического бренда Togg, предоставляющего услуги в сфере мобильности в Турции, и расценил это как новый успех турецкой промышленности.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о различных аспектах азербайджано-турецких дружеских и братских отношений.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish leaders hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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