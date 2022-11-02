Президенты Азербайджана и Турции поговорили по телефону

2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

2 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора была обсуждена сочинская встреча лидеров Азербайджана, России и Армении и подписанное совместное заявление.

Президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю запуска серийного производства глобального технологического бренда Togg, предоставляющего услуги в сфере мобильности в Турции, и расценил это как новый успех турецкой промышленности.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о различных аспектах азербайджано-турецких дружеских и братских отношений.