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Президенты Азербайджана и Турции побывали на роднике "Хан гызы" в Шуше

Президенты Азербайджана и Турции побывали на роднике "Хан гызы" в Шуше 15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, первая леди Эмине Эрдоган побывали на роднике "Хан гызы" в Шуше.
Внешняя политика
15 июня 2021 г. 18:54
Президенты Азербайджана и Турции побывали на роднике Хан гызы в Шуше

15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, первая леди Эмине Эрдоган побывали на роднике "Хан гызы" в Шуше.

Как сообщает Report, Президент Турции был проинформирован о роднике "Хан гызы".

Было отмечено, что родник "Хан гызы", за короткий срок после освобождения Шуши от оккупации сданный в пользование, является одной из достопримечательностей города. Ханская дочь Хуршидбану Натаван была известна не только как поэтесса, но и своей благотворительной деятельностью. Водопровод, некогда проведенный Натаван в город, был известен как родник "Хан гызы". Родник, вода в котором иссякла во время армянской оккупации, вновь передан в распоряжение жителей и гостей города.

Подчеркнуто, что в ближайшее время прилегающая к роднику территория будет полностью благоустроена.

В заключение перед родником "Хан гызы" была сделана фотография на память.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şuşada “Xan qızı” bulağında olublar

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