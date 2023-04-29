Президенты Азербайджана и Турции ответили на вопросы корреспондента CNN Türk

Участвовавшие в фестивале "ТЕХНОФЕСТ" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган ответили на вопросы корреспондента телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк.

Участвовавшие в фестивале "ТЕХНОФЕСТ" Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган ответили на вопросы корреспондента телеканала CNN Türk Фульи Озтюрк.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев сказал: Я очень счастлив, что нахожусь рядом с моим братом, здесь я и должен быть. Мы вместе отметили этот прекрасный, грандиозный праздник, передали наши поздравления. Я сказал, что в этом году уже в третий раз нахожусь в Турции, теперь черед моего брата. Иншаллах, после выборов ждем его в Азербайджане.

Фулья Озтюрк: Мехрибан ханым тоже здесь. Здравствуйте, как Вы?

Мехрибан ханым Алиева: Здравствуйте, спасибо. Мы испытываем большую гордость.

Эмине ханым Эрдоган: Мы вместе отмечаем этот замечательный день и очень признательны за это. Мы бесконечно благодарны за то, что они находятся рядом с нами в этот радостный день и за помощь, оказанную зоне землетрясения.

Мехрибан ханым Алиева: Спасибо. Мы испытываем большую гордость.

Фулья Озтюрк: В прошлом году "ТЕХНОФЕСТ" был проведен в Азербайджане, будет ли он организован снова?

Президент Ильхам Алиев: Ждем, конечно, будет проведен. Я сказал, что в Азербайджане будет создан Центр "Байрактар", "ТЕХНОФЕСТ" придет снова. В прошлом году было проведено прекрасное мероприятие. Будем ждать, и вас ждем.

Фулья Озтюрк: Иншаллах, приедем. Здесь, на "ТЕХНОФЕСТ", находится и гази Второй Карабахской войны. Как вас зовут?

Гази: Победитель Второй Карабахской войны, гази Талех Джамалов, потерявший в тяжелых боях обе ноги. Да здравствует Родина.

Президент Ильхам Алиев: Посмотрите, сколько у него медалей. "Ходжавенд", "Джебраил", "Физули", "За отличие", "Харыбюльбюль".

Гази Талех Джамалов: Я месяц участвовал в боях.

Президент Ильхам Алиев: Герой, такие как он герои освободили наши земли.

Гази Талех Джамалов: Благодаря Вам, благодаря нашему брату Сельчуку Байрактару, их боевым БПЛА.

Указывая на БПЛА Kızılelma и Akıncı, выполняющие показательные полеты, Сельчук Байрактар сказал: Kızılelma и Akıncı летят рядом. Такая форма полета демонстрируется впервые в мире.

Президент Ильхам Алиев: Akıncı и Kızılelma.

Фулья Озтюрк: Выполняют показательный полет.

Х Х Х

Покидая места проведения "ТЕХНОФЕСТ", Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь ответили на вопросы Фульи Озтюрк.

Фулья Озтюрк: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Азербайджана Ильхам Алиев в настоящее время находятся в автомобиле TOGG. Какие чувства вы испытываете, управляя TOGG.

Президент Ильхам Алиев: Отлично, прекрасно.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Знаешь эту девушку?

Президент Ильхам Алиев: Конечно, знаем. Это наша девушка. Журналист, которая во время Второй Карабахской войны побывала в самых опасных местах. Вместе с нами печалилась, вместе с нами радовалась, вместе с нами отметила и Победу. Это наша девушка.

Эмине ханым Эрдоган: Машаллах, героиня.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Настоящая патриотка.

Фулья Озтюрк: Мы - братья.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Фулья Озтюрк: Господин Президент, как Вы, как здоровье?

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Спасибо, очень хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Машаллах, лучше, моложе, всех.

Фулья Озтюрк: Господин Президент, Вы хорошо выглядите, машаллах.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган: Спасибо.

Фулья Озтюрк: Большое спасибо, доброго пути.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.