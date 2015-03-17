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    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

    В ходе встречи главы государств отметили высокий уровень развития двусторонних отношений

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Карсе президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в ходе встречи главы государств отметили высокий уровень развития двусторонних отношений, а также другие вопросы межгосударственной и мировой повестки.

    Отметим, сегодня в Карсе состоится церемония закладки трубопровода TANAP, который будет доставлять азербайджанский газ в Европу.

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