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Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана побывали в прогулочной зоне в Лачыне

Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана побывали в прогулочной зоне в Лачыне Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф 28 мая побывали в городском парке Лачына.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 18:03
Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министр Пакистана побывали в прогулочной зоне в Лачыне

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф 28 мая побывали в прогулочной зоне в городе Лачыне.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, гости были проинформированы о том, что здесь два года назад 28 мая президент Ильхам Алиев вручил ключи от домов бывшим вынужденным переселенцам, первыми переселившимся в Лачын.

Было сообщено, что сейчас в этой зоне демонстрируется продукция предприятий, введенных в эксплуатацию в Лачыне. На выставке представлена продукция, производимая в Агропромышленном парке "Лачын", лачинских филиалах обувной фабрики PIRSHAGHI, Творческого центра Gilabi Ceramics, на Лачынской швейной фабрике LATIFA. На выставке также представлены "Бакинская служба по благоустройству", завод эфирных масел, швейный дом "Нахышлы", Центр по разведению мелкого рогатого скота, рыбоводческое хозяйство "Хакари".

Отметим, что выставка приурочена к 28 Мая – Дню независимости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə prezidentləri, Pakistanın Baş naziri Laçın şəhərində seyrəngahda olublar

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