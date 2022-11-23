Президенты Азербайджана и Сербии выступают с заявлениями для печати

Президенты Азербайджана и Сербии выступают с заявлениями для печати

23 ноября после церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Сербия Александр Вучич выступают с заявлениями для печати.

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23 ноября после церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Сербия Александр Вучич выступают с заявлениями для печати. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijani, Serbian presidents making press statements