Президенты Азербайджана и Сербии встретились в расширенном составе

Президенты Азербайджана и Сербии встретились в расширенном составе

23 ноября в Белграде состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе, сообщает Report.

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23 ноября в Белграде состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе, сообщает Report. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Фото Azerbaijani and Serbian presidents hold expanded meeting