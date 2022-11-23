Президенты Азербайджана и Сербии встретились в расширенном составе

23 ноября в Белграде состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе, сообщает Report.
Президенты Азербайджана и Сербии встретились в расширенном составеПрезиденты Азербайджана и Сербии встретились в расширенном составе 23 ноября в Белграде состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в расширенном составе, сообщает Report.
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 15:37
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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Serbian presidents hold expanded meeting
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyevin Aleksandar Vuçiçlə geniş tərkibdə görüşü olub