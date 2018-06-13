Президенты Азербайджана и России провели встречу в Кремле - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Кремле состоялась встреча президентов Азербайджана и России - Ильхама Алиева и Владимира Путина, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин проведут сегодня встречу в Москве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, Владимир Путин встретится в Москве также с лидерами Армении, Боливии, Ливана, Беларуси и Саудовской Аравии.

12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Ильхам Алиев будет присутствовать на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которое состоится 14 июня на стадионе "Лужники".