Президенты Азербайджана и России провели встречу в Кремле - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Кремле состоялась встреча президентов Азербайджана и России - Ильхама Алиева и Владимира Путина, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин проведут сегодня встречу в Москве.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, по его словам, Владимир Путин встретится в Москве также с лидерами Армении, Боливии, Ливана, Беларуси и Саудовской Аравии.
12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Ильхам Алиев будет присутствовать на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которое состоится 14 июня на стадионе "Лужники".
Tural AsadiАвтор новости
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