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    Президенты Азербайджана и России провели телефонный разговор

    Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили ряд актуальных тем торгово-экономического сотрудничества и международной повестки дня

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе беседы президенты  Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили ряд актуальных тем торгово-экономического сотрудничества и международной повестки дня. 

    "Лидеры обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования, подчеркнув важность реализации Совместного заявления Российской Федерации и США о прекращении боевых действий в Сирии. Условлено о продолжении контактов", - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. 

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