Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Азербайджан и Россия подпишут Декларацию о союзническом взаимодействии, которая выведет отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, декларация будет подписана в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию 22 февраля.
Как указано в сообщении, в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Кроме того, предполагается рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.