Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

22 февраля пройдут переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева, который будет находиться в России с официальным визитом, с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля

Азербайджан и Россия подпишут Декларацию о союз­ническом взаимодействии, которая выведет отношения между Россией и Азербайд­жаном на союзнический уровень.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, декларация будет подписана в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию 22 февраля.

Как указано в сообщении, в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономи­чес­кой и гуманитарной сферах.

Кроме того, предполагается рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по вос­становлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.