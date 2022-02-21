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Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии 22 февраля пройдут переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева, который будет находиться в России с официальным визитом, с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля
Внешняя политика
21 февраля 2022 г. 16:32
Президенты Азербайджана и России подпишут декларацию о союзническом взаимодействии

Азербайджан и Россия подпишут Декларацию о союз­ническом взаимодействии, которая выведет отношения между Россией и Азербайд­жаном на союзнический уровень.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, декларация будет подписана в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию 22 февраля.

Как указано в сообщении, в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономи­чес­кой и гуманитарной сферах.

Кроме того, предполагается рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по вос­становлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Russia presidents to sign declaration on allied cooperation

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