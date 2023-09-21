Президенты Азербайджана и России обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в регионе

Президенты Азербайджана и России обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.

Президенты Азербайджана и России обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.

Как передает Report, об этом говорилось в ходе телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.