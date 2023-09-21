О нас

Президенты Азербайджана и России обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в регионе

Президенты Азербайджана и России обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в регионе Президенты Азербайджана и России обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 15:33
Президенты Азербайджана и России обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки в регионе

Президенты Азербайджана и России обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.

Как передает Report, об этом говорилось в ходе телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya liderləri regionda vəziyyətin daha da sabitləşdirilməsi üzrə prioritet addımları müzakirə ediblər

Самое читаемое

ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19
Генпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
ФотоГенпрокуроры зарубежных стран посетили Шушу и Физули
16 сентября 2023 г. 18:57
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
17 сентября 2023 г. 12:04
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
Эфиопская легкоатлетка установила новый мировой рекорд
18 сентября 2023 г. 00:51
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 сентября 2023 г. 14:40
Эрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
ВидеоЭрдоган: Карабах - это территория Азербайджана, и иной статус для него не приемлем
19 сентября 2023 г. 21:18
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi