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Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном Президенты Азербайджана и России условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 15:23
Президенты Азербайджана и РФ условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном

Президенты Азербайджана и России условились активизировать работу по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорилось в ходе телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Было условлено активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

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