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Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями

Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями Президент Израиля Ицхак Герцог направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
Внешняя политика
8 апреля 2022 г. 17:06
Президенты Азербайджана и Израиля обменялись поздравительными посланиями

Президент Израиля Ицхак Герцог направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между государствами.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, направил письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

В послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль, передаю наилучшие и искренние пожелания.

Азербайджано-израильские связи основаны на исторически существующих между нашими народами традициях тесной дружбы и взаимного уважения. С удовлетворением хочу отметить, что за минувшие 30 лет наше сотрудничество в политической, экономической, военно-технической, культурной сферах, в области здравоохранения и других областях, представляющих взаимный интерес, развивалось по восходящей, наши дружеские отношения еще больше укрепились.

Еврейская община, веками проживающая в Азербайджане в условиях доброжелательности, спокойствия и гармонии, наши соотечественники еврейского происхождения, живущие как в Израиле, так и в других странах мира, вносят вклад в укрепление наших межгосударственных отношений.

Сегодня есть хорошие возможности для развития и расширения круга охвата сотрудничества между нашими странами. Верю, что, используя имеющиеся возможности во благо наших народов, питающих большую симпатию друг к другу, мы можем совместными усилиями добиться дальнейшего углубления наших традиционных дружественных связей, плодотворного сотрудничества.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Израиля – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Azerbaijani and Israeli Presidents exchange letters
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail Prezidentlərinin arasında məktub mübadiləsi olub

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