Президенты Азербайджана и Грузии встретились тет-а-тет - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля по окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Грузии Саломе Зурабишвили один на один.

Как сообщает Report, президенты выступили на встрече.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемая госпожа президент, сердечно приветствую Вас в Азербайджане, добро пожаловать в нашу страну.

В первую очередь, поздравляю Вас с победой, одержанной на недавних президентских выборах, желаю Вам успехов.

Уверен, что Ваш визит станет очень важным шагом для развития грузино-азербайджанских дружественных связей. Уверен, что проводимые нами обсуждения еще раз подтвердят, что Грузия и Азербайджан - очень близкие друг другу страны, и проводимая нами совместная работа дает большие результаты.

Мы успешно сотрудничаем во всех областях, и это сотрудничество с каждым днем углубляется. Имеются прекрасные результаты в политической, экономической, культурной, транспортной, энергетической сферах. На самом деле, трудно найти такую сферу, где бы мы не сотрудничали. Конечно, у нас очень ясные мысли, связанные с дальнейшим сотрудничеством. Уверен, что в ходе визита мы обсудим направления будущего сотрудничества.

Еще раз добро пожаловать.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала:

- Благодарю, господин президент.

Рада, что первый свой визит в регион я совершаю в дружественную нам братскую страну. Я приехала в Азербайджан как президент дружеской страны. Все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и я продолжаю эту традицию. Альтернативы нашим отношениям нет, у нас перспективные связи.

Для нашего региона и мира открываются новые перспективы. С этой точки зрения углубление наших связей имеет еще большее значение. Уверена, что мы обсудим новые инициативы, связанные с перспективами.

Еще раз благодарю за то, что Вы нас приняли.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в формате тет-а-тет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.