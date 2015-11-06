Президенты Азербайджана и Грузии встретились с азербайджанцами в Марнеули

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Грузии Георгий Маргвелашвили ознакомились с образовательным центром "Дом чая" в Марнеульском районе.

Как сообщает Report, главы государств были проинформированы о том, что здание образовательного центра "Дом чая", сданный в 2012 году в эксплуатацию в Марнеульском районе при поддержке грузинского представительства Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, построен в современном архитектурном стиле. В течение года в образовательном центре молодым людям из Марнеульского, Болнисского, Дманисского и Гардабанского районов бесплатно преподают грузинский, английский и французский языки. Здесь также функционируют шахматные курсы, танцевальный кружок, обучают секретам древнего национального искусства - ковроделию.

Было отмечено, что проект реализован на основе меморандума, заключенного между Грузинским представительством Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики и Марнеульским молодежным центром. Общая площадь трехэтажного центра составляет около 1300 кв. м. Важное значение здесь придается также пропаганде азербайджанской кухни. В ресторане "Мугам" центра представлены изысканные блюда национальной кухни.

Сообщалось, что архитектурный проект "Дом чая", победивший в проходившей в 2013 году в Лондоне номинации "Социальная архитектура" учрежденной влиятельной международной структурой Европы “European Property Awards”, был удостоен первого места.

После ознакомления с образовательным центром "Дом чая" президент Ильхам Алиев и президент Георгий Маргвелашвили встретились с представителями азербайджанской общины, проживающей в Грузии.

Главы государств выступили на встрече.

Далее выступили депутат парламента Грузии Маир Дарзиев, председатель функционирующего в Марнеули Центра азербайджанской культуры Фазиль Гасанов, бизнесмен Испендияр Мамедов и предприниматель Гейдар Мусаев.

Затем была сделана фотография на память.