Президенты Азербайджана и Грузии ознакомились с холодильным складским комплексом

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ 6 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Грузии Георгий Маргвелашвили ознакомились с холодильным складским комплексом, действующим в Марнеульском районе.

Как сообщает Report, главы государств были проинформированы о том, что холодильный складской комплекс Общества с ограниченной ответственностью "Агроинвест 146" был сдан в эксплуатацию 18 апреля нынешнего года в поселке Джандар Марнеульского района, где компактно проживают азербайджанцы. В комплекс, занимающий территорию площадью два гектара, входят офисное и подсобное здания, 12 холодильных и одна камера для хранения, трансформаторное здание и здание безопасности, пункт взвешивания и водохранилище. Это предприятие является самым большим холодильным складом, действующим в Грузии.

Площадь холодильных камер составляет 4250 квадратных метров. Две камеры, предназначенные для мясной и рыбной продукции, обладают возможностью охлаждения от -5°C до - 20°C. В других 10 камерах, где температура меняется от -5°C до +5°C, будут храниться фрукты, овощи и сухофрукты. Холодильный складской комплекс предназначен для хранения 2100 тонн сельскохозяйственной продукции различного ассортимента и тысячи тонн сухофруктов.

Комплекс, обслуживающий регион Квемо-Картли, сдан в эксплуатацию в рамках инвестиционных проектов, реализуемых Азербайджаном в Грузии. Строительные работы на объекте, возведение которого началось в 2013 году, проведены компанией "Akkord Georgia".