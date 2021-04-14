Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО

14 апреля после церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили с заявлениями для печати

14 апреля после церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили с заявлениями для печати.

Как передает Report, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Александр Григорьевич.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Еще раз, Александр Григорьевич, от всего сердца приветствую Вас в Азербайджане. Ваш визит имеет очень важное значение для дальнейшего развития дружественных отношений между нашими странами. Визит начался вчера. Мы вчера провели обстоятельный разговор, обсудили практически все вопросы двусторонней повестки дня, также региональную проблематику. Я информировал Александра Григорьевича в связи с ситуацией, сложившейся после решения нагорно-карабахского конфликта. И по всем вопросам, которые мы обсуждали, мы имеем полное взаимопонимание. Сегодня переговоры продолжились. Также мы имели обстоятельную беседу с участием министров иностранных дел, а также и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Наши отношения уже проверены временем. Они имеют очень добрую историю. На протяжении всего периода взаимодействия мы всегда решали вопросы, связанные с развитием наших отношений. Между нами не было никогда никаких нерешенных вопросов либо же вопросов, которые требовали какого-то оперативного вмешательства. Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям и контролировали реализацию поставленных задач. И для этого проводили и проводим регулярные встречи, неоднократно я посещал Беларусь, а Александр Григорьевич - Азербайджан. Наши встречи носят и будут носить регулярный характер. Немножко была небольшая пауза в связи с пандемией. Но как только ситуация позволила, мы очень рады приветствовать Александра Григорьевича, и хотел бы выразить благодарность за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан.

В политическом плане консультации проводятся регулярно и на уровне глав государств, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных структурах и будем делать это и впредь.

Сегодня сопредседатели межправкомиссий, а также члены делегаций доложили о проделанной работе. Министры и члены делегаций встречались вчера. Так что вчерашний день также был посвящен вопросам дальнейшего укрепления отношений, и определены конкретные направления будущего сотрудничества в рамках диверсификации товарооборота, его увеличения. За прошлый год товарооборот был значительно увеличен, но это в основном за счет поставок сырой нефти в Беларусь.

В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован, проект взаимовыгодный, и, естественно, мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере и также рассмотреть вопросы расширения именно сотрудничества в энергетической сфере, то есть, не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ.

Мы детально обсудили вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий, освобожденных от оккупации в Карабахе, по многим направлениям - и в плане градостроительства, и в плане создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства. Мы детально и вчера, и сегодня обсуждали опыт Беларуси в создании агрогородков. Я информировал Александра Григорьевича, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект «умное село» практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Беларуси вот в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении. Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. И уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере.

Очень большой сегмент наших отношений – это промышленная кооперация. Нам тоже был сделан доклад сопредседателями межправкомиссии об успешной реализации проектов. Мы с Александром Григорьевичем начинали этот проект со сборки белорусских тракторов, потом мы вышли уже и на другие производства – автомобили, грузовики, комбайны, автобусы и электробусы, которые нам очень пригодятся в рамках нашей концепции "Зеленая зона Карабаха". Также обсудили вопросы, связанные с участием белорусских компаний в создании альтернативных источников энергии. Иными словами, фронт работы очень большой. Я говорил уже и сегодня гостям, и вчера, что территория, освобожденная от армянской оккупации, равна четырем Люксембургам. Вот можете представить фронт работы. На этой территории все разрушено. Я представил Александру Григорьевичу экземпляр первого издания, которое мы подготовили и в котором есть фотографии наших городов, которые мы освободили, до оккупации, и фотографии того вандализма и варварства, которые армянские оккупанты совершили на землях, которые были под оккупацией.

Ситуация, связанная с постконфликтным развитием, в целом, считаю, что может быть охарактеризована как позитивная. Я проинформировал Александра Григорьевича о наших подходах и нашем видении развития постконфликтной ситуации. Естественно, выразил позицию Азербайджана о том, что мы считаем и реальность такова, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан его урегулировал самостоятельно, выполнил 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые 27 лет были на бумаге, и механизм имплементации этих резолюций, к сожалению, не был задействован. Также не были выполнены и призывы стран-сопредседателей Минской группы к армянской стороне положить конец оккупации. И их заявления о том, что статус-кво неприемлем, армянской стороной не были услышаны.

Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении, которое на протяжении 20 лет вело страну к пропасти. Прежние правители Армении - главные виновники этого унизительного поражения и полного разгрома армянской армии, которыми закончилась Вторая Карабахская война. Мы хотим перевернуть страницу, мы нацелены на укрепление мер доверия и транспортно-логистические проекты, которые сегодня обсуждаются и в рамках трехсторонней рабочей группы Азербайджан-Армения-Россия на уровне вице-премьеров, и в рамках наших консультаций с соседними странами - Турцией и Ираном. Таким образом, Зангезурский коридор становится реальностью. Мы рассчитываем на многостороннее сотрудничество.

Конечно, Беларусь - наш друг, проверенный партнер, естественно, мы рассчитываем на ее активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий. Также Беларусь и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном.

Также сказал Александру Григорьевичу, что один формат, связанный с городом Минск, в общем-то остался в истории. Минская группа существует, но конфликт урегулирован. И чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей. Мне вот наш министр иностранных дел сегодня доложил, что после моего вчерашнего комментария о деятельности Минской группы, она сделала заявление. Я с ним, естественно, ознакомлюсь. Но, как говорится, надеюсь, что все другие форматы, связанные с городом Минск, также будут урегулированы мирным путем. Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно, повинна страна-оккупант. Если бы они прислушались к моим призывам, настоятельным требованиям покинуть наши территории до войны и даже во время войны, то последствия войны не были бы столь болезненными для Армении. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, в том числе историческую справедливую, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН.

Так что еще раз, Александр Григорьевич, от всей души Вас приветствую. Хочу пожелать братскому народу Беларуси под Вашим руководством новых успехов, новых свершений. Вы уверенно ведете свою страну по пути развития, прогресса, обеспечиваете стабильность. И мы, как друзья, всегда рядом с Вами и всегда будем рядом с Вами.

Еще раз добро пожаловать и желаю Вам хорошего настроения. Думаю, что те импульсы, которые мы дали сегодня нашим командам, они будут вести нас к еще более масштабному сотрудничеству. Спасибо.

Затем с заявлением выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Заявление Президента Александра Лукашенко

-Уважаемый Ильхам Гейдарович, благодарю Вас за добрые слова, которые Вы сказали в адрес белорусского народа, в мой адрес. Мы действительно с Президентом вчера и сегодня провели обстоятельную ревизию наших отношений, посмотрели на те вопросы, которые нам надо будет решать. Наши министры очень хорошо поработали и с азербайджанской стороны, и с белорусской. Сопредседатели сегодня доложили о работе, провели хорошую работу министры. Она будет еще продолжаться после нашего сегодняшнего диалога.

Я искренне благодарю, уважаемый Ильхам Гейдарович, за ту дружескую атмосферу, которая окружала традиционно нашу государственную делегацию во время этого визита. В ходе диалога мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Беларусью и Азербайджаном и констатировали то, что у нас практически нет никаких расхождений по международной повестке дня. Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают, есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу. Мы не знаем, что будет завтра, послезавтра и т.д.

В последнее время мы заметно продвинулись в отношениях. Очень ценю открытую и доброжелательную атмосферу встреч с моим другом. Так было у нас всегда. Он говорил о том, что мы регулярно навещаем наши государства. Я пятый раз здесь. Пять раз в Беларуси Ильхам Гейдарович был с официальными визитами для решения тех или иных вопросом.

Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что уже передал главе нашего государства поздравления по случаю Победы, подчеркнул важность окончания продолжавшейся 30 лет и, как он отметил, страшной трагедии для народов Азербайджана и Армении.

Президент Александр Лукашенко сказал:

- Мою позицию знает весь мир, знают азербайджанский и армянский народы. Я всегда исходил от жизни. И вот Ильхам Гейдарович постоянно был свидетелем, ещё на встречах с его отцом Гейдаром Алиевым я всегда задавал вопрос, когда заходила речь: скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом до последних событий, этих военных действий? Им что, хорошо там? Да там и осталась-то десятая часть того, что было в советские времена, а может быть, даже меньше. Отвратительная жизнь. Так эту проблему нужно как-то решать. И я всегда откровенно, честно, иногда попадая под огонь критики, высказывал свою позицию, как надо решить эту проблему. Ильхам Гейдарович абсолютно искренне и честно сказал, что мы хотели мирно решить. Я был свидетелем всего этого и был сторонником. А сегодня я, действительно, хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать больше, периода в их истории. Президент молодец, он сказал, мы хотим перевернуть эту страницу. Вот моя позиция, мое пожелание. Дай Бог, чтобы вот выровнялась эта беда. Чтобы не было каких-то в душе и сердце осколков у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден, что никакого со стороны моего друга и брата наката на армян, сведения счетов, мести не будет. Это - цивилизованный, образованный человек. Я всегда говорю о том, что в советские времена он закончил лучший вуз нашего Советского Союза – МГИМО. Это самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства. Я тоже публично об этом всегда говорил. То есть, я ответил на вопрос, я поздравил два народа. И хочу отметить его величайшую роль в решении этой проблемы. И как мы вчера с Ильхамом Гейдаровичем говорили о том, что, и он это чувствует сейчас, и я угадал, казалось бы ну да, победа, все, решили вопрос, но завтра проснулся и подумал, это только первый шаг. И сколько еще предстоит сделать на этих территориях в 4 раза больше Люксембурга или равных Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея. Очень хотелось бы, чтобы это была мирная эпопея.

Отметив, что Азербайджану и дальше предстоит большая работа, Президент Александр Лукашенко сказал:

- Я это говорю к тому, и вчера Ильхаму Гейдаровичу сказал, что вы должны знать: белорусы занимали определенную позицию, которая приветствуется Президентом, мы и впредь будем также конструктивно себя вести. И руководство страны, Азербайджана должно знать, что белорусы – это надежные друзья и надежные люди. Все, о чем мы договорились, будет реализовано.

Министрам я сказал по-мужски: каждый отсюда должен уехать с определенным объемом работы. Белорусский министр должен найти себе здесь работу. Тем более, Президент открыл дверь широко для белорусов, для их работы в этой стране, богатейшей стране. Я сегодня, к стыду своему, приятно был удивлен, что Азербайджан - это не только огромные запасы газа и нефти, которые, к примеру, Советский Союз спасли в годы Великой Отечественной войны. Бакинская нефть, я это знаю из истории хорошо, к ней рвались фашисты для того, чтобы отрезать нашу армию от этой нефти, и тогда была бы хана полностью. Но, оказывается, в Азербайджане есть и железные руды, и золоторудные большие запасы, аж до 15 миллиардов долларов запасы, по разным оценкам. Поэтому это богатейшая страна, перспективная страна и у нее большее будущее.

Еще раз особо подчеркнув роль Президента Азербайджана в завершении конфликта, Президент Александр Лукашенко отметил:

- Слава Богу, что все это закончилось. Просто молодцы, что закончили, и уверен, что вы перевернете эту страницу, с такими подходами, что Азербайджан не собирается там наклонять армян, которые живут в Азербайджане, они ведь живут не только в Карабахе, они живут и в других местах. И сведения, что кто-то из азербайджанцев издевается над армянами, я таких примеров не знаю. Мы будем оказывать содействие всяческое, куда Вы нас позовете. Мы будем предлагать свои варианты.

Особо отметил роль Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии двусторонних связей, Президент Беларуси также высоко оценил ее деятельность в восстановлении освобожденных от оккупации территорий и в борьбе с пандемией в нашей стране.

Президент Александр Лукашенко сказал:

-Мы, конечно же, говорили о торгово-экономическом сотрудничестве и переходе на более высокую стадию кооперации, к совместным предприятиям, передаче технологий и созданию здесь производств, которые нужны Азербайджану, но которые они традиционно не имели в советские времена и не имеют сейчас. Пожалуйста, мы готовы переносить сюда и создавать вместе предприятия, особенно на территориях, которые освобождены и которые надо будет восстанавливать.

Подчеркнув в этом контексте готовность своей страны взаимодействовать с Азербайджаном плечом к плечу и ответственно, Президент Беларуси сказал:

-Очень много посвятили времени анализу ситуации пандемической и постпандемической. Мы с завтрашнего дня начинаем массовую вакцинацию белорусского населения. Вакцины собственные, созданные по технологиям Российской Федерации «Спутник V». Мы будем полмиллиона доз в стране производить. Мы столько не сможем потребить, и мы готовы поделиться этой вакциной и с Азербайджаном.

Большой потенциал для развития кооперационных связей есть в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме. Мы будем все делать для того, чтобы больше молодых людей получали образование у нас. В свое время мы будем опыт получать в Азербайджане. Очень много хороших вузов, очень много. И, кстати, я так понимаю, и младшенький Ваш уже в Баку закончил вуз. Или учится?

Президент Ильхам Алиев: Закончил в Баку, отслужил в армии.

Президент Александр Лукашенко: Это мы знаем, это к чести.

Президент Ильхам Алиев: Учился в Баку.

Президент Александр Лукашенко: Да, учился в Баку, есть хорошие вузы. Если Президент своего ребенка в Баку отдает в вуз, значит, это вуз достойный. Мы это тоже заметили в свое время.

У нас хорошие перспективы видятся для углубления нашего взаимодействия в научно-технической сфере. Что касается ВПК, здесь бывший министр обороны Беларуси, ныне посол, который знает все - от границы до современных средств, которые мы производим. Любой вопрос он решит, и министры слышали, любое требование посла будет реализовано в сфере военно-промышленного комплекса, по тем направлениям, которые мы можем, и те сферы, которые нужны нашим друзьям в Азербайджане.

Я, Ильхам Гейдарович, очень Вас благодарю за то, что мы сегодня встретились, несмотря на всякие пандемии и прочие страхи. Мы договорились, что будем продолжать наши переговоры, и наши члены правительства будут обмениваться этими визитами не по телевизору, а приезжая друг к другу. Я хочу Вас пригласить в Беларусь, сейчас уже очередь за Вами. Мы будем Вас ждать. Тем более, вчера мы уже наметили основные пункты Вашего визита в Беларусь и посещение отдельных мест и предприятий на территории Беларуси.

Еще раз хочу подчеркнуть, Ильхам Гейдарович, Вы это знаете, хочу чтобы руководители страны знали, другие руководители, и народ Азербайджана: мы всегда были и останемся надежными друзьями Вашими и Вашей страны. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

16:00

14 апреля после церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.