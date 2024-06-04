Президенту Ильхаму Алиеву представлен юбилейный номер журнала Caspian Energy

Сегодня на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели председатель и главный

Сегодня на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву юбилейный выпуск журнала Caspian Energy.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главе государства была предоставлена информация о деятельности компании и планах на будущее Caspian Energy International Media Group.