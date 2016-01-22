Президент Азербайджана встретился со швейцарским коллегой

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Швейцарской Конфедерации Йоханом Шнайдером-Амманом.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений между нашими странами, отмечено, что для дальнейшего расширения наших связей имеются хорошие возможности. Подчеркнуто плодотворное сотрудничество в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, транспортной сферах. Говорилось о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации на международной арене, экономических процессах, идущих на фоне падения цены на нефть, финансовом и экономическом кризисе, обсуждены шаги, предпринимаемые в этом направлении как в Азербайджане, так и в Швейцарии.

На встрече были проведены обсуждения, связанные с нынешним состоянием переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.