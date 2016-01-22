Президенту Азербайджана вручен значок почетного члена Давосского клуба

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Как сообщает Report, в ходе беседы было отмечено значение Всемирного экономического форума, с удовлетворением подчеркнуто активное и постоянное участие Азербайджана в этом представительном мероприятии. Были также обсуждены вопросы, касающиеся проекта "Шелковый путь", состоялся обмен мнениями вокруг идущих в настоящее время на региональной и международной арене процессов, связанных с нефтью.

На встрече Клаус Шваб вручил президенту Ильхаму Алиеву значок почетного члена Давосского клуба за участие в десятый раз во Всемирном экономическом форуме.