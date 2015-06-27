Президенту Азербайджана вручена высшая паралимпийская награда - ФОТО

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Вице-президент Международного Паралимпийского комитета, президент Паралимпийского комитета Бразилии Эндрю Парсонс вручил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву высшую паралимпийскую награду и специальный подарок Международного Паралимпийского комитета.

Как сообщает Report, высшая паралимпийская награда предоставляется только главам государств, которым принадлежат особые заслуги в развитии на международном уровне Олимпийского движения и спорта. Наглядным свидетельством этого является то, что до сих пор только 12 глав государств были удостоены этой награды.

Выступивший на встрече Эндрю Парсонс сказал: "Господин Президент, за поддержку паралимпийского движения в Азербайджане от имени Международного Паралимпийского комитета хочу вручить Вам медаль Чести. Наш президент хотел лично вручить Вам эту медаль. Но, к сожалению, он не смог это сделать из-за небольших проблем со здоровьем. Медалью Чести награждаются только главы государств в знак оценки их поддержки паралимпийского движения, и она вручается за поддержку, оказываемую вами этому движению".

Далее Парсонс вручил президенту Азербайджана медаль Чести, а также книгу, в которой отражены 25 самых важных моментов деятельности Международного Паралимпийского комитета.

Президент Ильхам Алиев: "Для меня большая честь быть удостоенным такой медали. Выражаю вам благодарность за поддержку, оказываемую нашему паралимпийскому движению. Мы делаем все возможное с целью создания наилучших условий для наших паралимпийцев. Только что наш известный, легендарный паралимпиец Ильхам Закиев завоевал золотую медаль".

Президент Ильхам Алиев напомнил, что именно Ильхам Закиев принес факел на стадион: "Тысячи спортсменов и знаменитых людей обошли с этим факелом весь Азербайджан. Закиева избрали как человека, который принесет факел на стадион, что является свидетельством его приверженности спорту и оценки, которую наше государство, наш народ дают паралимпийскому движению".

Сообщив, что в седьмой раз совершает визит в Азербайджан, Эндрю Парсонс подчеркнул, что развитие паралимпизма в нашей стране находится в центре особого внимания. Он отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает с Паралимпийским комитетом Бразилии, и для расширения связей в этой сфере подписаны соответствующие новые документы.

Эндрю Парсонс выразил уверенность в том, что азербайджанские паралимпийцы успешно выступят и на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Президент Ильхам Алиев сказал, что для развития спортивной инфраструктуры в Азербайджане ведется комплексная работа, и несколько лет назад в Сумгайыте был сдан в эксплуатацию учебный центр для паралимпийцев. Глава государства отметил, что азербайджанские паралимпийцы действительно регулярно добиваются успехов.

Эндрю Парсонс передал пожелание видеть Президента Азербайджана Ильхама Алиева и на Олимпийских, и на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.