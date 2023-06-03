Президенту Азербайджана вручена награда Олимпийского дома

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена награда Олимпийского дома.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручена награда Олимпийского дома.

Как сообщает Report, награду 3 июня в Баку вручил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На награде отображена новая штаб-квартира Международного олимпийского комитета в Лозанне, считающаяся одним из самых устойчивых зданий в мире. Здание в форме голубя с солнечными панелями на крыше символизирует приверженность Международного олимпийского комитета принципам устойчивого развития и мира.

Отметим, что 3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.