Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в городе Туркменбаши наблюдали за выступлением ахалтекинских лошадей и национальной конной группы "Галкыныш".

Как сообщает Report, по завершению мероприятия председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и туркменского народа подарил главе азербайджанского государства ахалтекинского скакуна по кличке "Таус".