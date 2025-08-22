Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна

О нас

Внешняя политика
22 августа 2025 г. 16:39
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в городе Туркменбаши наблюдали за выступлением ахалтекинских лошадей и национальной конной группы "Галкыныш".

Как сообщает Report, по завершению мероприятия председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и туркменского народа подарил главе азербайджанского государства ахалтекинского скакуна по кличке "Таус".

Версия на английском языке
Версия на азербайджанском языке

