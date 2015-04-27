​Президентские выборы в Казахстане - РЕПОРТАЖ

Астана. 27 апреля. REPORT.AZ/ 26 апреля в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента страны.

Выборы, которые должны были быть проведены в 2016 году, были перенесены на год раньше с целью избежать одновременного проведения по срокам как президентских, так и парламентских выборов. С таким решением согласилась Ассамблея народа Казахстана, а 25 февраля президент Нурсултан Назарбаев в телевизионном обращении объявил 26 апреля 2014 года днем внеочередных президентских выборов.

Сразу после этого началась регистрация кандидатов с последующей агитационной кампанией. Всего Центральной избирательной комиссией Казахстана были зарегистрированы 3 кандидата: действующий президент Нурсултан Назарбаев, лидер казахстанских коммунистов Тургун Сыздыков и самовыдвиженец Абельгази Кусаинов. При этом, чтобы стать кандидатом, требовалось успешно сдать экзамен по казахскому языку.

Из небольшого опроса, проведенного среди жителей страны, стало ясно, что практически абсолютное большинство готово отдать свой голос за Назарбаева. Свой выбор граждане объясняли тем, что действующий президент смог превратить Казахстан в центр мировых процессов. "Казахстан теперь уважают в мире, он сильно поднял наш рейтинг. Он старается провести у себя в Казахстане все важные международные мероприятия. Наши заработки также увеличились и теперь мы можем позволить себе даже отдых за рубежом. Поэтому я, разумеется, отдам свой голос за Назарбаева", - поделилась своими мыслями одна из жительниц Астаны.

Таким образом, взвесив все "за" и "против", казахи 26 апреля пошли на выборы, чтобы решить, как они хотят жить в предстоящие пять лет. Нужно сказать, что в избирательных участках были созданы все условия для голосования. Несмотря на длинные очереди, казахи были целеустремленными в своем намерении внести свой вклад в будущее страны. На избирательных участках можно было наблюдать большое число, как молодежи, так и людей преклонного возраста.

В целом же выборы были честными и прозрачными, что и подтвердили иностранные наблюдатели, в том числе и депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, наблюдавшими за выборами в составе миссии ТюркПА.

Согласно данным ЦИК Казахстана, по итогам подсчета 97% голосов уверенную победу на выборах одержал Нурсултан Абишевич Назарбаев. Явка составила 95%. Теперь Елбасы (лидер нации), как его здесь называют казахи, должен выполнить свое предвыборное обещание, а именно, проведение пяти конституционных реформ, которые позволят Казахстану поддерживать экономический рост даже в период финансового кризиса.

Можно быть уверенным, что аксакалу казахского народа, имеющего уважение не только внутри, но и далеко за пределами страны, удастся выполнить свои обещания, ведь это умение он уже доказывал и ранее.