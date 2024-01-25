О нас

Президентские выборы в дипмиссиях Азербайджана начнутся в Корее и завершатся в США

Президентские выборы в дипмиссиях Азербайджана начнутся в Корее и завершатся в США Процесс голосования азербайджанских граждан в дипломатических миссиях за рубежом раньше всех стартует в посольстве Азербайджана в Корее и завершится в генеральном консульстве США в Лос-Анджелесе.
Внешняя политика
25 января 2024 г. 11:48
Президентские выборы в дипмиссиях Азербайджана начнутся в Корее и завершатся в США

Процесс голосования азербайджанских граждан в дипломатических миссиях за рубежом раньше всех стартует в посольстве Азербайджана в Корее и завершится в генеральном консульстве США в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос Report.

Было отмечено, что голосование в зарубежных странах начнется в 08:00 и завершится в 19:00 по местному времени.

Для обеспечения избирательного права граждан, находящихся за пределами Азербайджана, в 37 странах мира было создано 49 избирательных участков.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля. ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential elections in Azerbaijan's diplomatic missions to begin in Korea, end in US
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xaricdəki diplomatik missiyalarında prezident seçkiləri Koreyada başlayacaq, ABŞ-də bitəcək

Экслюзивные новости

Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
Сербский политолог: Азербайджан уже достиг больших успехов в диалоге с Арменией
25 января 2024 г. 11:55
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
Пакистанский эксперт: ПАСЕ не показал эффективность в урегулировании ни одного конфликта
25 января 2024 г. 10:24
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
Депутат ПАСЕ: Планы по ограничению полномочий Азербайджана в ассамблее политически мотивированы
24 января 2024 г. 12:52
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
Профессор из Венгрии: Брюссель часто позволяет себе вмешиваться во внутренние дела других
23 января 2024 г. 15:51
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
Политолог: Мир между Баку и Ереваном устранит возможность использования ситуации третьими странами
23 января 2024 г. 14:29
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
Депутат ПАСЕ: Ассамблея не выиграет от оспаривания полномочий азербайджанской делегации
23 января 2024 г. 14:08
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
Пакистанский эксперт: Франция создает преграды своими действиями нормализации между Баку и Ереваном
23 января 2024 г. 12:46
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
22 января 2024 г. 14:18
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi