Президенты Эфиопии и Джибути направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворка Зевде направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в послании говорится:
«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Ваше превосходительство, господин Президент.
От имени народа, правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопия, от себя лично хотел бы передать Вам и в Вашем лице народу и правительству Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Выражаю уверенность в продолжении укрепления искренних отношений между нашими странами в последующие годы.
Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, народу Азербайджана – прогресса и процветания».
Помимо этого, Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В послании говорится:
«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Господин Президент.
C чувством большой чести и удовлетворения передаю Вам искренние поздравления в день, когда дружественный и братский народ Азербайджана празднует национальный праздник.
Вместе со мной, народ и правительство Джибути также выражают чувство симпатии и дружбы братскому народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны.
Искренне надеюсь, что начатые под Вашим руководством проекты развития приведут к еще большему прогрессу и процветанию Вашей страны и народа.
Республика Джибути намерена повысить уровень связей, в частности товароборота с Азербайджаном, с которым имеет много общих ценностей и схожеств.
Господин Президент, заверяю Вас, что народ и правительство Джибути всегда готовы оказать необходимое содействие для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.
Еще раз передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания.
Господин Президент, прошу принять мои самые искренние поздравления».