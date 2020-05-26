Президенты Эфиопии и Джибути направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg

Президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворка Зевде направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в послании говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени народа, правительства Федеративной Демократической Республики Эфиопия, от себя лично хотел бы передать Вам и в Вашем лице народу и правительству Азербайджанской Республики самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Выражаю уверенность в продолжении укрепления искренних отношений между нашими странами в последующие годы.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, народу Азербайджана – прогресса и процветания».

Помимо этого, Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В послании говорится:

«Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Господин Президент.

C чувством большой чести и удовлетворения передаю Вам искренние поздравления в день, когда дружественный и братский народ Азербайджана празднует национальный праздник.

Вместе со мной, народ и правительство Джибути также выражают чувство симпатии и дружбы братскому народу Азербайджана по случаю национального праздника Вашей страны.

Искренне надеюсь, что начатые под Вашим руководством проекты развития приведут к еще большему прогрессу и процветанию Вашей страны и народа.

Республика Джибути намерена повысить уровень связей, в частности товароборота с Азербайджаном, с которым имеет много общих ценностей и схожеств.

Господин Президент, заверяю Вас, что народ и правительство Джибути всегда готовы оказать необходимое содействие для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

Еще раз передаю Вам и всему Вашему народу наилучшие пожелания.

Господин Президент, прошу принять мои самые искренние поздравления».