Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для печати

17 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлениями для печати.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
17 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлениями для печати.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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