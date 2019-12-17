Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для печати

Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для печати

17 декабря, 2019 13:22

https://report.az/storage/news/b82361e39599050dbba982338b73a616/75cd7008-a689-4ca8-85f7-5911ea377221_292.jpg 17 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский выступили с заявлениями для печати. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.