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Президенты Азербайджана и Туркменистана встретились в расширенном составе

Президенты Азербайджана и Туркменистана встретились в расширенном сост

11 марта состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает Report, президенты выступили на встрече.

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