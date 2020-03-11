Президенты Азербайджана и Туркменистана встретились в расширенном составе

11 марта состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном составе с участием делегаций.
Как сообщает Report, президенты выступили на встрече.
11 марта состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном составе с участием делегаций.
Как сообщает Report, президенты выступили на встрече.
Эта новость также доступна на других языках: