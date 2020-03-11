Президенты Азербайджана и Туркменистана встретились в расширенном составе

Президенты Азербайджана и Туркменистана встретились в расширенном сост

11 марта, 2020 12:09

https://report.az/storage/news/ab511d493d30888ac88d1f8e3bed2ea1/cee5a48f-8fd5-4a06-a5ca-8720d7afa67b_292.jpg 11 марта состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в расширенном составе с участием делегаций. Как сообщает Report, президенты выступили на встрече.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров