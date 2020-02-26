Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО

25 февраля после церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для печати.

Как передает Report, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев:

- Уважаемый господин Президент, дорогой брат.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Уважаемые представители прессы.

Господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Ваш визит имеет очень большое значение. Наши визиты осуществляются регулярно, и каждая встреча представляет большое значение. После каждой встречи турецко-азербайджанским связям придается новый импульс, и эти связи находятся сегодня на высочайшем уровне. Проведенное сегодня VIII заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня еще раз показало, что наши взгляды по всем вопросам совпадают, у нас одни намерения и цели. Они направлены на то, чтобы турецко-азербайджанские дружеские и братские связи и дальше успешно развивались и охватывали все сферы.

Сегодня были обстоятельно обсуждены многие вопросы. Были приняты очень важные решения, подписаны важные документы. Мы провели широкий обмен мнениями о наших политических связях и еще раз убедились в том, что они отражают волю двух народов. Во всех международных организациях мы выступаем с единой позиции. Являемся опорой и поддержкой друг другу. Активно взаимодействуя в ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совете Европы и других организациях, мы приумножаем силу друг друга.

В прошлом году Азербайджан начал председательство в Движении неприсоединения. Это – второй по величине после Организации Объединенных Наций институт в мировом масштабе. Сегодня состоялся широкий обмен мнениями о дальнейших связях между этим институтом и Турцией.

Естественно, обсуждались пути урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Хочу еще раз поблагодарить моего дорогого брата за постоянную поддержку Турцией правого дела Азербайджана. На всех международных аренах Турция всегда находится рядом с Азербайджаном, азербайджанским народом. Однако неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования конфликта. Крайне противоречивые и опровергающие друг друга заявления руководства Армении наносят большой ущерб переговорному процессу. То они говорят, что Нагорный Карабах – это Армения, то утверждают, что Нагорный Карабах – независимое государство. Выходит, что они и сами не знают, что такое Нагорный Карабах. Если не знают, мы можем подсказать: Нагорный Карабах – это Азербайджан. Об этом говорим и мы, и весь мир. Все страны мира признают, поддерживают территориальную целостность Азербайджана, и ни одно государство не признает незаконного образования под названием Нагорный Карабах. Конечно, конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета нашей страны, неприкосновенности наших границ.

Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе. Еще раз благодарю за это. В свою очередь должен отметить, что во всех вопросах, на всех международных аренах Азербайджан всегда поддерживает правое дело Турции. Не было и, уверен, не будет такого вопроса, где бы Азербайджан не оказал Турции поддержки. Во всех процессах, происходящих в настоящее время в регионе, Азербайджанское государство и азербайджанский народ однозначно находятся рядом с Турецким государством и народом. Наше единство вечно, и естественно, мы строим наше будущее на этой прочной основе. Поэтому сегодняшнее 8-е заседание Совета стратегического сотрудничества является вопросом особого значения, потому что самые близкие друг другу в мире страны сегодня приняли очень серьезные решения о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве.

Что касается экономической сферы, то мой дорогой брат, уважаемый Президент недавно поставил цель – довести торговый оборот до 15 миллиардов долларов. Считаю, что это возможно, так как в прошлом году наш торговый оборот увеличился на 33 процента и достиг 4,5 миллиарда долларов. Уверен, что подписанные сегодня документы, в том числе соглашение о преференциальной торговле, придадут большой импульс увеличению торгового оборота.

В настоящее время в Азербайджане работают около 4 тысяч турецких компаний, которые более чем в 300 проектах проделали работу в объеме 16 миллиардов долларов. По этим параметрам Турция занимает первое место. Считаю, что на очень высоком уровне находится и взаимное инвестирование. На сегодняшний день Азербайджан вложил в экономику Турции 18 миллиардов, а Турция – в экономику Азербайджана 12,5 миллиарда долларов инвестиций. Такое большое инвестирование еще раз подтверждает наше братство, потому что только в братскую страну можно вложить такой объем средств.

Естественно, сегодня мы провели широкий обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии. В ноябре прошлого года мы вместе отметили в Турции полное завершение TANAP. Это – основная часть Южного газового коридора. Уверен, что до конца нынешнего года Южный газовый коридор полностью будет сдан в эксплуатацию, так как реализация его последнего проекта – ТАР - достигла 92 процентов. Обсуждались и другие вопросы, связанные с энергией.

Состоялся обмен мнениями о дальнейшем взаимодействии в области обороны. Только в прошлом было проведено 13 совместных военных учений. В нынешнем году их будет еще больше. Азербайджан продолжит приобретение современного оружия у Турции, и сегодня мы также говорили об организации совместного производства.

Есть большие достижения и в транспортной сфере. Успешно функционирует построенная нами совместно железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня говорилось о дальнейшем функционировании этой дороги, а также был подписан важный документ – Меморандум о взаимопонимании относительно строительства железной дороги Карс-Нахчыван. Этот вопрос имеет особое значение, так как из-за оккупационной политики Армении Нахчыван уже много лет живет, можно сказать, в условиях блокады. Поставка производимой в Нахчыване продукции на внешние рынки является большой проблемой. Строительство железной дороги Карс-Игдыр-Нахчыван устранит эту проблему, и, таким образом, развитие, благосостояние Нахчыванской Автономной Республики, где проходит единственная сухопутная граница между Азербайджаном и Турцией, улучшатся. Благодарю за это соглашение. Также был проведен обмен мнениями о дальнейшей деятельности, успешном развитии Нахчывана. Три года назад был составлен перечень товаров, который можно экспортировать из Нахчывана в Турцию. Мы благодарны и за это, уверен, что в будущем количество экспортных операций из Нахчывана в Турцию возрастет.

Сегодня мы обсудили многие вопросы, связанные с сельским хозяйством и образованием. Здесь тоже есть большой потенциал. То есть, повестка дня была достаточно широкой, и никаких разногласий ни по какому вопросу нет. Напротив, у нас единое мнение, одно намерение, одна цель - еще более усилить Турцию и Азербайджан.

Пользуясь случаем, хочу отметить заслуги уважаемого Президента, моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана перед турецким народом. Благодаря его неутомимой деятельности Турция сегодня является силовым центром в мировом масштабе. Ни один вопрос не только в регионе, где расположена Турция, но и во всем мире не может найти решения без ее участия, и ближайшая история показала это. Мы очень рады этому, потому что сила Турции приумножает нашу силу. А объединение наших сил делает нас еще сильнее. Уверен, что мы и дальше всегда будем находиться рядом друг с другом, радоваться успехам друг друга. В тяжелые дни, не дай бог, если такое произойдет, мы всегда будем рядом друг с другом.

Еще раз сердечно приветствую Вас, дорогой брат, желаю Вам и братскому турецкому народу постоянного благосостояния и счастья. Спасибо.

Затем с заявлением выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

- Уважаемый господин Президент, дорогой брат.

Уважаемые члены делегации.

Прежде всего, хочу сердечно поприветствовать вас от себя лично и от имени моего народа.

Как на двусторонней встрече, так и на встрече с участием делегаций мы предприняли действительно очень важные шаги, нацеленные на будущее. Мы действительно пережили сегодня счастье и радость оттого, что сделали еще один шаг вперед, проведя VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Наши министры провели встречи друг с другом. Мы же провели подробные обсуждения на встрече один на один. Мы и без того всегда демонстрировали и демонстрируем солидарность между Турцией и Азербайджаном во всех сферах – политической, военной, экономической, торговой, культурной. В этих направлениях между нами не может быть никаких недоразумений. Однако на Совете сотрудничества высокого уровня у нас была возможность еще раз обсудить где имеются недостатки, что надо предпринять в будущем.

Солидарность в политической сфере продолжается на самом высоком уровне. Наши министры до сих пор постоянно демонстрировали солидарность в данном вопросе, продолжали ее в международных структурах и организациях. Поздравляю наших министров с этим. Кроме того, наши министры демонстрируют солидарность и в других сферах. Мы будем и дальше развивать ее.

Действительно, под дальновидным лидерством Президента Ильхама Алиева благосостояние и стабильность Азербайджана, нашего региона налицо. Это проявляется очень ясно. Уверен, что мы увидим продолжение этого. Желаю, чтобы проведенные 9 февраля выборы в Милли Меджлис принесли пользу братскому Азербайджану.

Мы гордимся успехами Азербайджана. Нисколько не сомневаемся в том, что к этим успехам добавятся новые достижения. Считаю, что сравнить Азербайджан 20-летней давности с нынешним Азербайджаном невозможно. Сегодня перед нами совершенно иной Азербайджан. Мы видим Азербайджан постоянно развивающийся, меняющийся благодаря инфраструктуре, созидательной работе. Развитие, достигнутое в прошлом году экономикой Азербайджана, демонстрирует, насколько правильным является процесс реформ. Развитие будет продолжаться и впредь. Мы увидим и это.

Рост ненефтяного сектора на 3 процента, а экспорта в этой сфере на 14 процентов неслучайны. И мы рады видеть это. Это заслуживает одобрения. Уверен, что такое стремительное развитие Азербайджана будет продолжаться.

На заседании Совета мы имели возможность обсудить, как еще можем развивать наши связи во всех сферах. Только что мы подписали 14 документов – меморандумов, соглашений и протоколов. Это, конечно же, очень важно. Наши министры продолжат работу в этой области. Но в их числе важнейшим, конечно, является преференциальное торговое соглашение, что составляет экономическую сторону дела. Кроме этого, особенно важным шагом в политической сфере является вопрос железной дороги между Нахчываном и Турцией. Это очень важно с точки зрения развития Нахчывана.

Еще одним важным шагом является прокладка газопровода в Нахчыване до границы, а также от Игдыра до границы. Таким образом, в результате строительства трубопровода протяженностью около 160 километров Нахчыван обретет еще более благоприятные возможности, связанные с природным газом. То есть, станет еще сильнее, получая поддержку как из Ирана, так и из Турции. С этой точки зрения я считаю это действительно очень важным в энергетическом секторе. Пусть и это принесет пользу. Сегодня мы дали поручения нашим министрам. С завтрашнего дня они начнут работу по инфраструктуре и, иншаллах, быстро завершив ее, приступят к транспортировке природного газа. Это очень важно.

Также и в транспортном секторе. Работы по инфраструктуре начнутся и в связи с железной дорогой, и, естественно, в скором времени завершатся. Еще одним важным шагом в этой области явилось наше участие вместе с моим братом Ильхамом Алиевым в открытии участка TANAP, соединяющегося с Европой. В 2019 году наш торговый оборот составил примерно 4,5 миллиарда долларов. В 2023 году мы доведем эту цифру, иншаллах, до 15 миллиардов долларов. Такова наша цель, и мы должны достичь ее. В этом контексте подписанное сегодня преференциальное торговое соглашение имеет для нас большое значение. Мы будем расширять наше сотрудничество во всех сферах - от таможни до сельского хозяйства, от энергии до транспорта, от технологий до туризма. Кроме того, мы изучим новые возможности для сотрудничества и в области цифровых государственных услуг, на инвестиционном рынке, в финансовом секторе.

Наша солидарность плечом к плечу продолжается и в борьбе с террором. Именно Азербайджан стал страной, оказавшей нам наибольшую поддержку в борьбе с организацией ФЕТО, когда 251 наш гражданин стал шехидом. Мы ощутили поддержку Азербайджана и после землетрясения, произошедшего 24 января в Элазыге. От имени моей страны и народа выражаю азербайджанским братьям признательность за то, что они разделили с нами горе, за солидарность.

В то время, как вокруг нас происходят конфликты, террор и беспорядки, Турция и Азербайджан развиваются как образец стабильности. Мы обязаны этим и нашим нерушимым связям, и сильным армиям. В этом смысле солидарность наших армий, а также шаги, предпринятые в области оборонной промышленности, также станут в дальнейшем самым большим гарантом нашей независимости. В этом отношении развитие сотрудничества в области оборонной промышленности имеет большое значение. В ходе операции "Источник мира" мы с правительством и народом Азербайджана еще раз показали, что являемся одной нацией и двумя государствами.

Уважаемые представители медиа, Карабах, который покойный Бахтияр Вагабзаде называл "Матерью", для нас такой же вопрос, как и для Азербайджана. Наше самое большое желание – урегулирование нагорно-карабахской проблемы в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы будем продолжать оказывать Азербайджану поддержку в этой справедливой борьбе. Хочу открыто сказать, что Минская группа, к сожалению, неискренна в данном вопросе, так как потеряно почти 25 лет. Почему, по какой причине нет никакого результата? Естественно, надо говорить и об этом.

Завтра – 28-я годовщина Ходжалинского геноцида. В Ходжалы на глазах всего человечества было совершено одно из самых страшных злодеяний ХХ века - убийство детей, женщин, стариков. С особой жестокостью были убиты 613 наших соотечественников, включая 106 женщин и 63 ребенка. Мы не забыли и не забудем Ходжалинский геноцид, вошедший в историю, как "черная ночь". Мне известно, что азербайджанские братья, карабахские переселенцы также носят в своем сердце Ходжалы, как тлеющий костер. В двадцать восьмую годовщину Ходжалинского геноцида от себя лично и от имени моего народа еще раз проклинаю тех, кто совершил это зверство. Да упокоит Аллах душу нашего брата Ибрагима, ставшего вчера шехидом в результате обстрела с армянской стороны, выражаю соболезнование азербайджанскому народу.

С этими мыслями выражаю моему брату Алиеву признательность за гостеприимство, оказанное лично мне и моей делегации. Пусть достигнутые результаты и подписанные документы принесут пользу. С пожеланием вместе посмотреть матчи, которые наша национальная команда по футболу проведет в Баку в июне в рамках чемпионата Европы 2020 года, приветствую всех вас. Спасибо.

***19:45

25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.