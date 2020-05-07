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Между президентами Азербайджана и Таджикистана состоялся телефонный звонок

Президенты Азербайджана и Таджикистана поговорили по телефону

7 мая президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Высоко оценив помощь, оказанную Азербайджаном его стране в борьбе с пандемией коронавируса, Эмомали Рахмон расценил это как наглядный пример братских отношений в этот сложный период.

Глава нашего государства подчеркнул важность того, чтобы наши дружественные и братские народы всегда находились рядом друг с другом, особенно в этот тяжелый период пандемии, и расценил это как естественный показатель дружественных отношений.

Главы государств провели обмен мнениями о работе, осуществляемой в наших странах в области борьбы с пандемией коронавируса, и обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в том числе перспективами экономического сотрудничества, транспортно-транзитной проблематикой.

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