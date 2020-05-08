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Президенты Азербайджана и Пакистана поговорили по телефону

Президенты Азербайджана и Пакистана поговорили по телефону

8 мая президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Пакистана Ариф Алви передал поздравления по случаю проведения недавно по инициативе президента Ильхама Алиева видеоконференции Движения неприсоединения, посвященной борьбе с коронавирусом, и отметил значение конференции с точки зрения активизации усилий в области борьбы с пандемией.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что данное мероприятие внесло большой вклад в укрепление солидарности и международного сотрудничества между странами.

Главы государств выразили уверенность в том, что наши страны и впредь будут поддерживать позиции друг друга на международном уровне.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев и президент Ариф Алви обсудили меры, осуществляемые в области борьбы с коронавирусом, провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, в том числе развитии экономических и торговых связей.

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