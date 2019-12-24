Между президентами Азербайджана и Кыргызстана состоялся телефонный разговор

24 декабря президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Кыргызстана поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя благосостояния нашего народа и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили удовлетворение развитием дружественных связей между Азербайджаном и Кыргызстаном, подчеркнули наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества.