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Между президентами Азербайджана и Казахстана состоялся телефонный разговор

Президенты Азербайджана и Казахстана поговорили по телефону

24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя прогресса нашего народа и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие дружественных отношений между нашими странами, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

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