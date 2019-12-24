Между президентами Азербайджана и Казахстана состоялся телефонный разговор

24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя прогресса нашего народа и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие дружественных отношений между нашими странами, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.