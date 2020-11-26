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Президента Палаты депутатов Бразилии пригласили посетить освобожденные от оккупации территории

Президента Палаты депутатов Бразилии пригласили посетить освобожденные от оккупации территории Президент Палаты депутатов Бразилии Родриго Майя принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в этой стране Эльхана Полухова.
Внешняя политика
26 ноября 2020 г. 02:08
Президента Палаты депутатов Бразилии пригласили посетить освобожденные от оккупации территории
Родриго Майя и Эльхан Полухов

Президент Палаты депутатов Бразилии Родриго Майя принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в этой стране Эльхана Полухова.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Бразилии, отмечается, что в ходе встречи Э.Полухов проинформировал Родриго Майя об освобождении Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов от армянской оккупации в результате успешных операций, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в сентябре-ноябре.

Эльхан Полухов отметил, что в связи с тем, что на освобожденных территориях разрушены все жилые пункты и инфраструктура, по поручению Президента Ильхама Алиева на освобожденных землях начаты масштабные восстановительные работы. Заявив, что в Азербайджане существуют глубокие традиции мультикультурализма, посол Азербайджана подчеркнул, что в стране с уважением относятся ко всем религиям и этническим группам, и что все гражданские права армян, проживающих в Нагорном Карабахе, будут обеспечены.

В свою очередь Родриго Майя подчеркнул, что он удовлетворен тем, что в регионе восстановлен мир. Президент Майя отметил тесные связи между двумя странами и потенциал для их развития. Также была отмечена важная роль межпарламентских отношений.

В заключение посол Э.Полухов пригласил Р. Майю в ближайшее время посетить освобожденные от оккупации территории.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya Deputatlar Palatasının Prezidenti işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə dəvət olunub

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